Covid | il dg dell’Arpa Basilicata Antonio Tisci Fdi è positivo ma va in ufficio | denunciato dai carabinieri Pd e Lega | “Deve dimettersi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 febbraio 2022) Nonostante fossea Sars-CoV-2 e cosciente di esserlo era comunque andato a lavorare in. E, sorpreso daidel Nas durante un controllo, è stato. Così ora su, direttore generalein quota Fratelli d’Italia, si abbatte una raffica di richieste di dimissioni, avanzate da sindacati, Pd e. Con anche l’appello al presidente della Regione Vito Bardi di intervenire nei suoi confronti se non dovesse fare un passo indietro autonomamente. Ex consigliere regionale, alla guidab dall’ottobre 2020,negli ultimi mesi è stato al centro anche di altri scontri e polemiche. E ora finisce di nuovo nell’occhio del ciclone. La Cgil ...