Covid | Cgia | “Partite Iva falciate”

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – La pandemiae le conseguenti limitazioni alla mobilità, il calo dei consumi, le tasse e l’impennata del costo degli affitti sono le principali cause che hanno costretto molteIva a chiudere definitivamente l’attività. Lo rileva al. Negli ultimi mesi, inoltre, si è fatto sentire anche il caro energia. Le bollette di luce e gas, infatti, hanno subito dei rincari spaventosi. Se, inoltre, teniamo conto che negli ultimi 10 anni le politiche commerciali della grande distribuzione organizzata e il boom delle vendite online sono diventate sempre più mirate ed aggressive, per molti artigiani e altrettanti piccoli commercianti non c’è stata via di scampo. L’unica soluzione è stata quella di gettare definitivamente la spugna, osserva la. Per tentare una inversione di tendenza, secondo la ...

Per lala contrazione del numero dei lavoratori autonomi inizia comunque ben prima del. Dal 2015, infatti, il picco massimo di numerosità era stato toccato nel giugno 2016, quando i '...Larileva che va comunque segnalato che la contrazione del numero dei lavoratori autonomi inizia ben prima dall'avvento del. Dal 2015, infatti, il picco massimo di numerosità era stato ...Confindustria: -1,3% per effetto di inflazione e caro-energia. Confcommercio: nel 2022 Pil in crescita solo del 3,5%. Cgia di Mestre: in due anni 320mila lavoratori autonomi in meno ...Lo dice una analisi della Cgia di Mestre secondo la quale nel quinquennio 2015-2020 il popolo di microimprenditori si è decisamente assottigliato: all’appello, in Veneto, ne mancano 31.798 ...