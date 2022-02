Corsa scudetto, Spalletti non ha dubbi: indicata la favorita (Di sabato 5 febbraio 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, valida per la 24ª giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati, si è parlato anche delle squadre candidate alla vittoria dello scudetto. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Inter squadra “Finito il mercato, con le quote millesimali come siamo messi? Mi sembra che l’Inter sia stata brava ad avere più quote degli altri. Qualcuna sembra averne meno, ma in realtà le altre sono suddivise in parti uguali. L’Inter mi sembra che abbia portato a casa la possibilità di stare più comoda degli altri”. Leggi su spazionapoli (Di sabato 5 febbraio 2022) Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, valida per la 24ª giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati, si è parlato anche delle squadre candidate alla vittoria dello. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Inter squadra “Finito il mercato, con le quote millesimali come siamo messi? Mi sembra che l’Inter sia stata brava ad avere più quote degli altri. Qualcuna sembra averne meno, ma in realtà le altre sono suddivise in parti uguali. L’Inter mi sembra che abbia portato a casa la possibilità di stare più comoda degli altri”.

