Checco Zalone e la foto shock | ma è veramente lui? Eccolo

(Di sabato 5 febbraio 2022) Avete mai visto ledida giovane? sono scioccanti. Nessuno ci crederà ma A 18 anni era muscoloso e con tanti capelli. Vediamo insieme quanto è cambiato in questi anni. Avete mai vistoda giovane? ecco leè sicuramente uno dei comici più amati in Italia. Nelle ultime ore l’abbiamo visto come ospite d’onore a Sanremo 22 e anche in questo contesto non sono di certo mancate le risate. L’attore è diventato noto con i suoi cabaret a Zelig, quello è stato il suo trampolino di lancio. Poi ha iniziato a fare cinema e i suoi film, sin da subito, hanno avuto un grandissimo successo. Inoltredelizia il pubblico con le sue imitazioni, tra le più ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Checco #Zalone deride i #virologi. Loro reagiscono così. E Burioni... ?? - FBiasin : Sogno Checco #Zalone che torna improvvisamente sul palco e “ma è del mestiere questa?”. #AnaMena #Sanremo2022 - RaiPlay : La nuova canzone da aggiungere alla playlist?? Guarda la clip integrale qui? - GRecessivo : Quelli che da ieri sera criticano #Jovanotti sono gli stessi che parlavano male di Checco Zalone? #Sanremo2022 - CarrieBlack__ : @actarus1070 Io ????? ho solo cercato su YouTube il video dove Checco Zalone prende in giro i virologhi, casualmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Checco Zalone

... toccata in queste due stagioni all'inferno, ai virologi, a cominciare dal professor Bassetti, anche se al dottor Luca Medici (alias) ricorda che lui pur apprezzando la gag non si è ...Così, prima in attesa del mio amico Luca Medici , in arte(che non sapevo fosse solo in seconda serata), poi per espiare colpe che non ricordo ma non si sa mai, ho guardato Sanremo 2022.È balzato alle cronache per un episodio legato al 72° Festival di Sanremo. Durante la seconda serata della kermesse musicale, ospite d’eccezione è stato Checco Zalone, nome d’arte di Luca… Leggi ...Senza Rosario Fiorello e senza Checco Zalone, ma con le presenze di Lorenzo Jovanotti e Maria Chiara Giannetta che alla fine sono risultate decisamente più intense di quelle che erano le attese, ed un ...