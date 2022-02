Allattamento misto | cosa significa | come funziona | dosi e falsi miti

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’, ovvero l’assunzione del latte da parte del bambino, è la forma esclusiva di alimentazione che i neonati hanno nei primi mesi di vita, fino all’inizio dello svezzamento. Il latte può essere quello materno o quello artificiale, a seconda delle esigenze e delle scelte dei genitori. Il latte materno è la forma raccomandata per i benefici in termini nutritivi e di protezione dalle infezioni, ma non sempre è una soluzione percorribile, almeno non in maniera esclusiva. Ecco quindi che si parla di, ovvero la forma di nutrimento tramite latte materno e latte artificiale.detto l’è quello che prevede l’utilizzo per l’alimentazione del ...

