Aka 7even | occhi puntati sulle scritte della giacca indossata a Sanremo | svelato il significato ‘nascosto’

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 febbraio 2022)2022, serata cover per i 25 artisti in gara. Una quarta serata indimenticabile sul palcoscenico del Teatro Ariston, durante la quale gli artisti hanno interpretato, ciascuno a proprio modo, brani intramontabili. E l’esibizione di Akain duetto con Arisa ha senza dubbio attirato l’attenzione di molti su un dettaglio in particolare. Non solo un duetto potente, come solo la musica riesce a concretizzare, ma anche un brano emblematico, “Cambiare” di Alex Baroni, venuto a mancare circa 20 anni fa. Note e ricordi, del sorriso di un grande artista, che grazie ad Akae una radiosa Arisa, sono riusciti a incidersi nella storia72esima edizione del Festival che celebra la musica italiana. E per l’occasione, Akanon poteva che scegliere bene il modo con cui omaggiare il ...