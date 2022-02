A che ora parte Dorothea Wierer nella staffetta mista di biathlon. Programma, tv, streaming, quartetto dell’Italia (Di sabato 5 febbraio 2022) Mancano poche ore al via della staffetta mista, la prima gara olimpica del biathlon. Coinvolta, chiaramente, anche l’Italia, in questa 4×6 nella quale le prime due frazioni sono a totale caratterizzazione femminile e le restanti due sono appannaggio degli uomini. Sarà Lisa Vittozzi ad aprire le danze per quanto riguarda il quartetto azzurro, con Dorothea Wierer che andrà subito a seguirla nel tentativo di dare all’Italia una buona posizione in vista delle frazioni maschili. Molto interessante la scelta di inserire Thomas Bormolini come terzo frazionista, prima dell’arduo compito riservato a Lukas Hofer: chiudere la questione. Posto che contro la superfavorita Norvegia, in linea teorica, non ce n’è per nessuno, la squadra italiana si deve giocare le proprie carte con il ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Mancano poche ore al via della, la prima gara olimpica del. Coinvolta, chiaramente, anche l’Italia, in questa 4×6quale le prime due frazioni sono a totale caratterizzazione femminile e le restanti due sono appannaggio degli uomini. Sarà Lisa Vittozzi ad aprire le danze per quanto riguarda ilazzurro, conche andrà subito a seguirla nel tentativo di dare all’Italia una buona posizione in vista delle frazioni maschili. Molto interessante la scelta di inserire Thomas Bormolini come terzo frazionista, prima dell’arduo compito riservato a Lukas Hofer: chiudere la questione. Posto che contro la superfavorita Norvegia, in linea teorica, non ce n’è per nessuno, la squadra italiana si deve giocare le proprie carte con il ...

