Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2022 ore 11:30 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2022 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO IUL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione FA ECCEZIONE LA CASSIA DOVE AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SI STA IN FILA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN GUASTO ELETTRICO CODE A TRATTI SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA DEI MONTI LEPINI CODE NEI DUE SENSI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI PROSSEDI SULLA REGIONALE FLACCA, DA LUNEDÌ 7 FEBBRAIO SARÀ ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA PER ESEGUIRE I ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022)DEL 4 FEBBRAIOORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO IUL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAFA ECCEZIONE LA CASSIA DOVE AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SI STA IN FILA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN GUASTO ELETTRICO CODE A TRATTI SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA DEI MONTI LEPINI CODE NEI DUE SENSI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI PROSSEDI SULLA REGIONALE FLACCA, DA LUNEDÌ 7 FEBBRAIO SARÀ ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON CHIUSURA NOTTURNA PER ESEGUIRE I ...

enricofrasca3g3 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato viale Trastevere - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Portuense (Casetta Mattei-Trullo) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato viale Trastevere - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via XX Settembre (Piave-Quattro Fontane) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Salaria (piazza di Priscilla- piazza Fiume) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Riaperta via Pietrunto, ok circolazione veicoli in centro ...ieri sera i lavori di rimozione della gru a torre che era presente nel cantiere in via Roma 25, ... il sistema di viabilità alternativa disegnato e messo in pratica per assicurare la normale ...

