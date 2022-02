Ultime Notizie Roma del 04-02-2022 ore 13:10 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno l’indice RT covid in Italia è pari a 0,93 al di sotto della soglia epidemica in calo rispetto ai 0,97 della precedente rilevazione Inoltre si consolida il Trend di diminuzione dell’incidenza settimanale pari a 1362 ogni 100mila abitanti contro il 1823 della settimana precedente quanti metri Datini esame della cabina di regia Ministero Istituto Superiore di Sanità riunita per il monitoraggio settimanale cala la pressione sugli ospedali in Italia anche il tasso di occupazione c’è nelle terapie Intensive e sia nelle aree mediche Dimmi il riccio Sanremo 2022 II Festival Si conferma seguitissimo dagli italiani che erano i 9 milioni 360 mila davanti alla tv su Rai 1 per vedere la terza serata Lucia è volata al 54,1% mentre lo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno l’indice RT covid in Italia è pari a 0,93 al di sotto della soglia epidemica in calo rispetto ai 0,97 della precedente rilevazione Inoltre si consolida il Trend di diminuzione dell’incidenza settimanale pari a 1362 ogni 100mila abitanti contro il 1823 della settimana precedente quanti metri Datini esame della cabina di regia Ministero Istituto Superiore di Sanità riunita per il monitoraggio settimanale cala la pressione sugli ospedali in Italia anche il tasso di occupazione c’è nelle terapie Intensive e sia nelle aree mediche Dimmi il riccio SanremoII Festival Si conferma seguitissimo dagli italiani che erano i 9 milioni 360 mila davanti alla tv su Rai 1 per vedere la terza serata Lucia è volata al 54,1% mentre lo ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Apprese ultime notizie, sorge dilemma sulla strategia di Salvini per il Quirinale. Ecco il dilemma: A fess è in mm… - LazioChannel : LAZIO Romulo si propone: 'Voglio tornare, è il mio obiettivo' #Lazio #Romulo #ultime-notizie - ItalianoGatto : ULTIME NOTIZIE!!! Larry il gatto residente al numero 10 di Downing Street ha dichiarato alla stamps inglese che ne… - FondoItalia : Combinata Nordica - Jarl Magnus Riiber spera ancora: 'Vivo nella convinzione di porter fare qualcosa per essere all… - VesuvioLive : Sanremo, Vessicchio spiega perché non c’era le prime tre serate: “Spero di esserci stasera” -