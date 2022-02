Sifu | MICROIDS svela l’edizione fisica ed un nuovo Trailer

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Studio Sloclap e il publishersono lieti dire tutti i contenuti della speciale Vengeance Edition dicon un nu ovo! Dopo il grande successo del loro primo titolo, Absolver del 2017,– il secondo gioco firmato Sloclap – sarà un’avventura di vendetta e redenzione, in cui l’elemento artistico e la estrema fedeltà nella simulazione dei combattimenti di Kung Fu si fondono alla perfezione. Creata da, la Vengeance Edition, in uscita il 3 maggio 2022, è già disponibile per il preordine. La Vengeance Edition comprende: Un esclusivo SteelBook®. Il gioco per PlayStation®5 o PlayStation®4. L’artbook ‘The Art of’. Il soundtrack originale (in formato digitale). 3 litografie. Caratterizzato dall’avvincente atmosfera ...