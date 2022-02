Sci di fondo | skiathlon donne 5 febbraio Olimpiadi | programma | orari | tv | streaming | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Primo appuntamento con lo sci dialleInvernali di Pechino 2022: va in scena lafemminile, vale a dire quellain cui le fondiste percorrono 15 km di cui 7.5 a tecnica classica e 7.5 a tecnica libera. Passeranno da qui le prime medaglie in assoluto. L’Italia schiererà al via quattro rappresentanti: Anna Comarella, Caterina Ganz, Cristina Pittin e Martina Di Centa. Il gruppo dei favori del pronostico, però, è sempre quello, sospeso tra Norvegia (più), Svezia (meno) e Russia (ancor meno), in quel del Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center. Sarà il primo di 12 capitoli con assegnazione dei tre posti sul podio più pregiati, in unazione che si estende abbastanza uniformemente fino al 20, ultimo giorno della rassegna a cinque cerchi. Sci ...