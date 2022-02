Sanremo 2022, ascolti continuano a volare (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sanremo 2022, Amadeus prosegue la serie positiva con gli ascolti che continuano a volare. Sono stati 9.360.000 gli spettatori che hanno assistito ieri su Rai1, dalle 21.30 all’1.46 alla terza serata del Festival di Sanremo, con il 54,1% di share, 10 punti in più dello scorso anno. La prima parte della serata di ieri, dalle 21.30 alle 23.42, è stata seguita da 12.849.000 spettatori con il 53,2%, mentre la seconda, dalle 23.46 all’1.46, ha ottenuto 5.455.000 con il 56,8%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –, Amadeus prosegue la serie positiva con gliche. Sono stati 9.360.000 gli spettatori che hanno assistito ieri su Rai1, dalle 21.30 all’1.46 alla terza serata del Festival di, con il 54,1% di share, 10 punti in più dello scorso anno. La prima parte della serata di ieri, dalle 21.30 alle 23.42, è stata seguita da 12.849.000 spettatori con il 53,2%, mentre la seconda, dalle 23.46 all’1.46, ha ottenuto 5.455.000 con il 56,8%. L'articolo proviene da Italia Sera.

