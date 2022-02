Quirinale: Salvini, 'fatte 5 proposte di donne, nessuno ha voluto cogliere opportunità' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Io ho lavorato per avere una donna al Quirinale. Ho fatto 5 proposte, tutte hanno avuto dei no. Allora ho detto a Mattarella, ci ripensi. Mi dispiace, era una opportunità che nessuno ha voluto cogliere. La politica ha avuto l'occasione di eleggere un presidente della Repubblica super partes, sarà per la prossima volta". Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Io ho lavorato per avere una donna al. Ho fatto 5, tutte hanno avuto dei no. Allora ho detto a Mattarella, ci ripensi. Mi dispiace, era unacheha. La politica ha avuto l'occasione di eleggere un presidente della Repubblica super partes, sarà per la prossima volta". Lo ha detto Matteoa Zapping.

