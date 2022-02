Pune: Musetti cede a Majchrzak. Obiettivo semifinali per Travaglia (live ora in tv) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel “Tata Open Maharashtra” sul cemento indiano - live su SuperTennis - il Nex Gen toscano, seconda testa di serie, sconfitto in tre set dal polacco. Il marchigiano, ottavo favorito del seeding, chiede strada al qualificato svedese Elias Ymer Leggi su federtennis (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel “Tata Open Maharashtra” sul cemento indiano -su SuperTennis - il Nex Gen toscano, seconda testa di serie, sconfitto in tre set dal polacco. Il marchigiano, ottavo favorito del seeding, chiede strada al qualificato svedese Elias Ymer

Advertising

sportface2016 : #ATPPune 2022, #Musetti: 'Arrabbiato con me stesso, imparerò dai miei errori' - Sport_Fair : #Tennis, risultati dai due volti per gli italiani: eliminato #Musetti, quarti di finale per #Sonego - qnazionale : ATP Pune, occasione persa per Musetti: Majchrzak lo supera in tre set- - infoitsport : ATP 250 Pune: Lorenzo Musetti si ferma ai quarti di finale - infoitsport : Majhcrzak sorprende Musetti: Lorenzo fuori a Pune. Sonego ai quarti a Cordoba -