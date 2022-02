Per salvare la Terra bisogna smettere di produrre carne (Di venerdì 4 febbraio 2022) Recenti studi hanno confermato: bloccare la produzione di carne contrasterebbe fortemente il riscaldamento del nostro pianeta – curiosauro.itUno studio pubblicato su Plos Climate pone l’accento sull’agricoltura animale e l’impatto negativo che quest’ultima ha sui processi di riscaldamento globale. Gli scienziati dell’Università della California a Berkeley e della Stanford University hanno posto l’accento sulla grande quantità di emissioni dei potenti gas serra metano e protossido di azoto. Eliminare l’agricoltura animale per stabilizzare i livelli di gas serra – curiosauro.itGrazie agli studi si arriva alla conclusione che eliminare le emissioni di gas serra porterebbe in soli trenta anni a compensare il 68% delle emissioni di CO2. Il bestiame – soprattutto i grandi ruminanti- contribuirebbe in modo eccessivo alle emissioni di gas serra (GHG), protossido di azoto e ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Recenti studi hanno confermato: bloccare la produzione dicontrasterebbe fortemente il riscaldamento del nostro pianeta – curiosauro.itUno studio pubblicato su Plos Climate pone l’accento sull’agricoltura animale e l’impatto negativo che quest’ultima ha sui processi di riscaldamento globale. Gli scienziati dell’Università della California a Berkeley e della Stanford University hanno posto l’accento sulla grande quantità di emissioni dei potenti gas serra metano e protossido di azoto. Eliminare l’agricoltura animale per stabilizzare i livelli di gas serra – curiosauro.itGrazie agli studi si arriva alla conclusione che eliminare le emissioni di gas serra porterebbe in soli trenta anni a compensare il 68% delle emissioni di CO2. Il bestiame – soprattutto i grandi ruminanti- contribuirebbe in modo eccessivo alle emissioni di gas serra (GHG), protossido di azoto e ...

