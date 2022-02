Oroscopo Marco Pesatori 5 febbraio 2022: Gemelli veloci come un treno (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Oroscopo di Marco Pesatori, in esclusiva a Ultimora News, passa in rassegna gli astri per la penultima giornata della settimana corrente: sabato 5 febbraio 2022. L'astrologo, inoltre, non manca di rivelare la classifica segno per segno, con valutazione da una a cinque stelle. Marco Pesatori, Oroscopo del giorno 5 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Luna nel vostro segno. Luna simpatica e benevola che attutisce i malumori e disperde i pensierini neri. La mente torna a essere come la katana di un samurai. Precisa, netta, rapida. Le parole sono taglienti. E colgono nel segno. ???? Toro - E' iniziato il fine settimana, ma a voi la cosa non vi sposta di un millimetro. Avete ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'di, in esclusiva a Ultimora News, passa in rassegna gli astri per la penultima giornata della settimana corrente: sabato 5. L'astrologo, inoltre, non manca di rivelare la classifica segno per segno, con valutazione da una a cinque stelle.del giorno 5: Ariete, Toro,Ariete - Luna nel vostro segno. Luna simpatica e benevola che attutisce i malumori e disperde i pensierini neri. La mente torna a esserela katana di un samurai. Precisa, netta, rapida. Le parole sono taglienti. E colgono nel segno. ???? Toro - E' iniziato il fine settimana, ma a voi la cosa non vi sposta di un millimetro. Avete ...

Advertising

zazoomblog : Oroscopo Marco Pesatori 3 febbraio 2022: ostruzioni per lAcquario - #Oroscopo #Marco #Pesatori #febbraio - infoitcultura : Oroscopo Marco Pesatori 1° febbraio 2022: no speculazioni avventate per Leone - infoitcultura : Oroscopo Marco Pesatori 31 gennaio 2022: cinquanta sfumature di azzurro per Gemelli - zazoomblog : Oroscopo Marco Pesatori 31 gennaio 2022: cinquanta sfumature di azzurro per Gemelli - #Oroscopo #Marco #Pesatori… - zazoomblog : Oroscopo Marco Pesatori 31 gennaio 2022: cinquanta sfumature di azzurro per Gemelli - #Oroscopo #Marco #Pesatori… -