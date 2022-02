Non funziona NoiPA per la consultazione pagamenti a febbraio, sindacato chiede soluzione (Di venerdì 4 febbraio 2022) In questa prima parte di febbraio non funziona NoiPA per la consultazione pagamenti a beneficio dei dipendenti pubblici. Si tratta di un’anomalia già riscontrata alla fine del mese di gennaio ma, in quel caso, per l’accesso alla piattaforma. Le anomalie non sono mancate neanche nella prima settimana di questo mese e soprattutto, una soluzione ai problemi non sembra proprio dietro l’angolo. In che modo non funziona NoiPA in questo momento? La consultazione pagamenti nell’apposita sezione per gli stipendiati della pubblica amministrazione (appunto) non risulta possibile. Viene dunque a mancare una funzione fondamentale della piattaforma, per tutti quei lavoratori che hanno la necessità di verificare il loro cedolino ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) In questa prima parte dinonper laa beneficio dei dipendenti pubblici. Si tratta di un’anomalia già riscontrata alla fine del mese di gennaio ma, in quel caso, per l’accesso alla piattaforma. Le anomalie non sono mancate neanche nella prima settimana di questo mese e soprattutto, unaai problemi non sembra proprio dietro l’angolo. In che modo nonin questo momento? Lanell’apposita sezione per gli stipendiati della pubblica amministrazione (appunto) non risulta possibile. Viene dunque a mancare una funzione fondamentale della piattaforma, per tutti quei lavoratori che hanno la necessità di verificare il loro cedolino ...

