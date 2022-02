LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: mancano 20km al traguardo, aumenta l’andatura in gruppo. (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:42 La grande azione dello sloveno ha anche rimandato il gruppo ad oltre 2 minuti di vantaggio. 16:41 Niente da fare, anche Valter deve arrendersi. Jan Tratkin prova ad andare via da solo! 16:40 Stesso destino anche per Barcelo. Valter prova a resistere! 16:40 Si stacca anche Bystrom, che non riesce a mantenere il ritmo di Tratnik. 16:39 I quattro corridori in testa sono Fernando Barcelo Aragon (Caja Rural), Attila Valter (Groupama-FDJ), Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), e Sven Eryk Bystrom (Intermarché Wanty Gobert). 16:38 Si avvantaggiano in quattro nel gruppo di testa grazie all’azione di uno scatenato Jan Tratnik. 16:36 Iniziano le rampe del GPM dI Tibi. Prima parte della salita che è anche la più dura. 16:34 Il gruppo si sta riportando su Polanc e ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:42 La grande azione dello sloveno ha anche rimandato ilad oltre 2 minuti di vantaggio. 16:41 Niente da fare, anche Valter deve arrendersi. Jan Tratkin prova ad andare via da solo! 16:40 Stesso destino anche per Barcelo. Valter prova a resistere! 16:40 Si stacca anche Bystrom, che non riesce a mantenere il ritmo di Tratnik. 16:39 I quattro corridori in testa sono Fernando Barcelo Aragon (Caja Rural), Attila Valter (Groupama-FDJ), Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), e Sven Eryk Bystrom (Intermarché Wanty Gobert). 16:38 Si avvantaggiano in quattro neldi testa grazie all’azione di uno scatenato Jan Tratnik. 16:36 Iniziano le rampe del GPM dI Tibi. Prima parte della salita che è anche la più dura. 16:34 Ilsi sta riportando su Polanc e ...

