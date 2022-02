LIVE Slittino, Prove Pechino 2022 in DIRETTA: Dominik Fischnaller 2° dietro Kindl nella quinta discesa, alle 3.50 l’ultimo test (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.35 Questa la lista di partenza della sesta e ultima prova di allenamento che scatterà alle 3.50 italiane: 1 20 LAT DARZNIEKS Arturs 2 21 LAT BERZINS Gints 3 22 LAT APARJODS Kristers 4 14 GER LANGENHAN Max 5 15 GER LOCH Felix 6 16 GER LUDWIG Johannes 7 33 USA MAZDZER Chris 8 34 USA GUSTAFSON Jonathan 9 35 USA WEST Tucker 10 4 POL SOCHOWICZ Mateusz 11 2 UKR DUKACH Anton 12 3 UKR MANDZIY Andriy 13 5 ROU CRETU Valentin 14 32 KOR LIM Namkyu 15 30 AUS FERLAZZO Alexander 16 6 BUL ANGELOV Pavel 17 12 CZE LEJSEK Michael 18 29 CAN WATTS Reid 19 17 GEO KUMARITASHVILI Saba 20 26 ITA Fischnaller Kevin 21 27 ITA FELDERER Leon 22 28 ITA Fischnaller Dominik 23 8 CHN FAN Duoyao 24 9 AUT GLEIRSCHER David 25 ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.35 Questa la lista di partenza della sesta e ultima prova dinamento che scatterà3.50 italiane: 1 20 LAT DARZNIEKS Arturs 2 21 LAT BERZINS Gints 3 22 LAT APARJODS Kristers 4 14 GER LANGENHAN Max 5 15 GER LOCH Felix 6 16 GER LUDWIG Johannes 7 33 USA MAZDZER Chris 8 34 USA GUSTAFSON Jonathan 9 35 USA WEST Tucker 10 4 POL SOCHOWICZ Mateusz 11 2 UKR DUKACH Anton 12 3 UKR MANDZIY Andriy 13 5 ROU CRETU Valentin 14 32 KOR LIM Namkyu 15 30 AUS FERLAZZO Alexander 16 6 BUL ANGELOV Pavel 17 12 CZE LEJSEK Michael 18 29 CAN WATTS Reid 19 17 GEO KUMARITASHVILI Saba 20 26 ITAKevin 21 27 ITA FELDERER Leon 22 28 ITA23 8 CHN FAN Duoyao 24 9 AUT GLEIRSCHER David 25 ...

