Inter, a breve il rinnovo di un altro big: c’è la notizia! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Inter, a breve il rinnovo di un altro big. La notizia è nell’aria da tempo, ma la società nerazzurra considera la trattativa conclusa. Il nome in questione è quello di Marcelo Brozovic. Dopo qualche tentennamento con annessa preoccupazione dei tifosi, il prolungamento di contratto è cosa certa. Brozovic, Inter, rinnovoSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche se non ci sono le firme sui contratti Brozovic ha scelto l’Inter. Le tempistiche forse eccessivamente lunghe sono dovute all’importanza del contratto che dal punto di vista legale deve essere visionato molte volte. Nonostante il centrocampista croato si sia preso un pò di tempo per guardarsi intorno, contemplando varie offerte in giro per l’Europa, su tutte quelle di Barcellona e ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022), aildi unbig. La notizia è nell’aria da tempo, ma la società nerazzurra considera la trattativa conclusa. Il nome in questione è quello di Marcelo Brozovic. Dopo qualche tentennamento con annessa preoccupazione dei tifosi, il prolungamento di contratto è cosa certa. Brozovic,Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche se non ci sono le firme sui contratti Brozovic ha scelto l’. Le tempistiche forse eccessivamente lunghe sono dovute all’importanza del contratto che dal punto di vista legale deve essere visionato molte volte. Nonostante il centrocampista croato si sia preso un pò di tempo per guardarsi intorno, contemplando varie offerte in giro per l’Europa, su tutte quelle di Barcellona e ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter breve Davide Calabria non si tira indietro A Bergamo contro l'Atalanta, il 3 ottobre 2021, il Milan "Piolista" ha raggiunto uno dei punti piu alti della sua breve eppure luminosa vita. L'ultima volta in cui aveva giocato a Bergamo con il pubblico era finita 5 - 0 per i nerazzurri, una partita che e diventata una specie di pietra miliare al contrario nella ...

Christian Eriksen, nuova gioia: via libera in arrivo per Qatar 2022 ... ma per l'ex centrocampista dell'Inter le buone notizie potrebbero non essere finite qui. Christian Eriksen da un sogno all'altro: il Mondiale si avvicina A breve infatti Eriksen potrebbe anche ...

I giocatori tedeschi della storia dell'Inter: Gosens è il nono Sky Sport Inter, niente paura: Brozovic rinnova. Ecco la verità su Barcellona e Tottenham Prendi Brozovic, che la sua scelta l’ha fatta ormai da tempo e l’ha comunicata all’Inter. Non c’è Barcellona e non c ... Qui allora i dettagli del contratto che a breve verrà firmato: "L’accordo è da ...

Brevi interviste di Daniel Veronese | Recensione Dal 1 al 6 febbraio è di scena al Teatro San Ferdinando di Napoli lo spettacolo, scritto e diretto dall’argentino Daniel Veronese, Brevi interviste con uomini schifosi, tratto dal libro di racconti ...

