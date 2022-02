Infinito green pass? La Commissione europea lo proroga fino al giugno 2023 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb – Alcuni Stati membri dell’Ue lo hanno eliminato, molti puntano a toglierlo entro la prossima primavera (o al massimo entro l’estate) e altri ancora lo hanno reso obbligatorio per pochi luoghi o eventi. La Commissione europea ha invece deciso di prorogarlo fino al giugno 2023. Stiamo ovviamente parlando del certificato verde, altrimenti noto come green pass. L’organo esecutivo e promotore del processo legislativo Ue, ha infatti stabilito di “estendere di un anno” il certificato Covid digitale, esattamente “fino al 30 giugno 2023”. E’ quanto reso noto dal portavoce della Commissione, Christian Wigand, durante un incontro con la stampa. green ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb – Alcuni Stati membri dell’Ue lo hanno eliminato, molti puntano a toglierlo entro la prossima primavera (o al massimo entro l’estate) e altri ancora lo hanno reso obbligatorio per pochi luoghi o eventi. Laha invece deciso dirloal. Stiamo ovviamente parlando del certificato verde, altrimenti noto come. L’organo esecutivo e promotore del processo legislativo Ue, ha infatti stabilito di “estendere di un anno” il certificato Covid digitale, esattamente “al 30”. E’ quanto reso noto dal portavoce della, Christian Wigand, durante un incontro con la stampa....

