Il Covid uccide padre, madre e tre figli: erano tutti no vax (Di venerdì 4 febbraio 2022) Hanno tutti rifiutato di sottoporsi al vaccino anti Covid, hanno tutti contratto il virus e sono morti tutti in meno di un mese. Un'intera famiglia è stata stroncata dal virus a Pietraperzia, in provincia di Enna. Le... Leggi su today (Di venerdì 4 febbraio 2022) Hannorifiutato di sottoporsi al vaccino anti, hannocontratto il virus e sono mortiin meno di un mese. Un'intera famiglia è stata stroncata dal virus a Pietraperzia, in provincia di Enna. Le...

Advertising

BianchiniAdelmo : @renzi_rudy @disinformatico Dillo a uno dei 40mila morti in Europa per vaccino covid secondo i dati EUDRAS vigilanc… - DSM_134 : @BenSeba62317259 Il vaccino non uccide un benemerito cavolo pezzo d'asino. Stai parlando con un disabile affetto da… - Brownfox_51 : Vili, uccidete un Paese morto - RbBenzi : RT @RbBenzi: non è il covid che uccide ma la sua gestione, dalla rimozione dei crimini del passato che permette di ripeterli,demolizione de… - MarcoCamillieri : Due numeri, per restituirci il senso della proporzione. Da inizio pandemia il Covid ha ucciso circa 5 milioni di pe… -