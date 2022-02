Enzo Iacchetti è risultato positivo al Covid Ezio Greggio è in pausa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un nuovo cambio alla conduzione di Striscia la Notizia, ma questa volta non è stato programmato da Antonio Ricci. Purtroppo Enzo Iacchetti ha contratto il Covid e ovviamente per un po’ non potrà essere dietro al bancone del TG satirico di Canale 5. Ezio Greggio si prende una piccola pausa per aspettare l’amico e collega, Leggi su gossivip.myblog (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un nuovo cambio alla conduzione di Striscia la Notizia, ma questa volta non è stato programmato da Antonio Ricci. Purtroppoha contratto ile ovviamente per un po’ non potrà essere dietro al bancone del TG satirico di Canale 5.si prende una piccolaper aspettare l’amico e collega,

Advertising

zephira_137 : RT @GeMa7799: Enzo Iacchetti è positivo, Ezio Greggio in quarantena: niente Striscia ma non mollano i fan..E' UNA VERA PANDEMIA ...DEI SIER… - simonamancini24 : RT @GeMa7799: Enzo Iacchetti è positivo, Ezio Greggio in quarantena: niente Striscia ma non mollano i fan..E' UNA VERA PANDEMIA ...DEI SIER… - GeMa7799 : Enzo Iacchetti è positivo, Ezio Greggio in quarantena: niente Striscia ma non mollano i fan..E' UNA VERA PANDEMIA ...DEI SIERATI.... - scaramuschl : possono fare la versione canale 5 di brividi cantata da ezio greggio e enzo iacchetti - tempoweb : Enzo Iacchetti è positivo Ezio Greggio in quarantena: niente #Striscialanotizia ma non mollano i fan ?? -