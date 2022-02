Covid, morto Il biologo No Vax Franco Trinca (Di sabato 5 febbraio 2022) Era stato ricoverato due settimane fa nell'ospedale di Perugia. Più volte ospite di diverse trasmissioni tv durante un puntata di Piazza Pulita aveva discusso animatamente con Selvaggia Lucarelli a proposito delle sue teorie sul virus Leggi su repubblica (Di sabato 5 febbraio 2022) Era stato ricoverato due settimane fa nell'ospedale di Perugia. Più volte ospite di diverse trasmissioni tv durante un puntata di Piazza Pulita aveva discusso animatamente con Selvaggia Lucarelli a proposito delle sue teorie sul virus

