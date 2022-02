Bce: al rialzo le stime dell'inflazione in Ue: 3% per il 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Bce rivede al rialzo le stime dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo in Ue, atteso ora al 3,0%, 1,8% e 1,9% rispettivamente per il 2022, 2023 e 2024. E' quanto riportato nel sondaggio della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Bce rivede alle'indice armonizzato dei prezzi al consumo in Ue, atteso ora al 3,0%, 1,8% e 1,9% rispettivamente per il, 2023 e 2024. E' quanto riportato nel sondaggioa ...

Advertising

bardaumbra : RT @Altheaspinozzi: Un paio di giorni fa parlavo rispetto un possibile rialzo dello spread con @Gualtiero_lugli Alla luce di una BCE aggre… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Bce: al rialzo le stime dell'inflazione in Ue: 3% per il 2022 #bce #ue #2022 - MediasetTgcom24 : Bce: al rialzo le stime dell'inflazione in Ue: 3% per il 2022 #bce #ue #2022 - sarabanda_ : RT @sarabanda_: Inflazione salita al 4.8%, spread 150 punti base, BCE a Marzo cessa l'acquisto dei titoli di Stato e, in contemporanea, rag… - infoiteconomia : La Bce non ritocca i tassi di intere (per ora). L'Euro schizza al rialzo -