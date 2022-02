Atalanta | verso il Cagliari | rebus Zapata | Boga scalpita

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Due settimane di stop per uscire dall’emergenza Covid e infortuni, ora per l’è arrivato il momento di accelerare. Da domenica inizia un tour de force con tre partite in sette giorni, e tutte importanti. La prima...

... in caso di vittoria, potrebbe scavare un gap difficilmente colmabile per il Milan che a quel punto dovrebbe seriamente cominciare a guardarsi le spalle, perchè Napoli,e Juventus sono ......Il Cagliari sta limando gli ultimi dettagli in vista del match di domenica contro l’Atalanta: Nahitan Nandez verso il forfait. Questa mattina è previsto un altro allenamento ad Assemini per il ...Atalanta e Juventus sono pronte ad approfittare di eventuali passi falsi. Simone Inzaghi ha l’intera rosa a disposizione a esclusione dell’infortunato Correa e dell’ultimo arrivato Gosens, che lavora ...