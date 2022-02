Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 3 febbraio 2022

(Di venerdì 4 febbraio 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la terza serata del Festival di Sanremoha totalizzato 12849 spettatori (53.20% di share) nella prima parte e 5475 (56.68%) nella parte finale, dalle 23.46, per una media di 9360 spettatori (54.1%); su Canale5 il film Cetto c’è senzadubbiamente ha avuto 1611 spettatori, 6.49% di share. Il film Kill Bill vol. 1 su Italia1 ha intrattenuto in media 716 spettatori (2.78%); su Rai2 il film Darkest Mind ha totalizzato 522 spettatori (2.01%), mentre il film Dramma della gelosia – Tutti i particolari di cronaca su Rai3 ne ha portati a ...

Andiamo a vedere cosa ci dicono i dati Auditel in merito agli ascolti tv della terza serata del Festival di Sanremo 2022 ed il confronto con le passate edizioni. Auditel Sanremo 2022 terza serata: