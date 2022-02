Amadeus | quel matrimonio terminato | il retroscena che nessuno conosceva

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 febbraio 2022)è il conduttore del momento. Per questo in molti vogliono sapere della sua vita privata e sentimentale. Ecco cosa abbiamo scoperto sul suo. Questa è senza dubbio la settimana più importante dell’anno per il conduttore. Al suo terzo Sanremo di fila conferma il successo che sta ottenendo da qualche anno. Ma oltre la sua attività professionale, anche la sua vita sentimentale è movimentata. Ieri sera è andata in onda la terza serata di Sanremo, come sempre in prima fila c’era l’immancabile Giovanna Civitillo con il figlio José, nato nel 2009, a fare il tifo e sostenere. Ormai da tantissimi anni ci siamo abituati a vedere la coppia sempre insieme. Un legame che dura da anni, dal 2003 precisamente. Nel 2009 sono convolati a nozze civilmente, mentre esattamente dieci anni dopo sono riusciti a ...