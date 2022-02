Aggredisce i genitori per avere denaro | arrestato dalla polizia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aveva aggredito padre, madre ed un fratello al rifiuto deidi dargli ancora dei soldi. Un uomo di 45 anni, di Napoli, già denunciato in passato, è statoieri sera. Gli agenti sono intervenuti in via Santa Lucia Filippini, nella zona di Gianturco, periferia orientale della città, dopo la segnalazione di una lite. Ihanno raccontato ai poliziotti di essere stati minacciati ed aggrediti dal figlio, che, in presenza degli agenti si è ancora scagliato contro il padre e la madre. L’ uomo è statoper maltrattamenti in famigilia ed estorsione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.