Vaccino Covid, Ema: “Al momento no prove per quarta dose a tutti” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Stiamo esaminando tutti i dati emergenti, inclusi quelli di Israele, sull’uso di un secondo booster degli attuali vaccini anti-Covid. Al momento in ogni caso non ci sono prove sufficienti dai trial clinici o da dati ‘real world'” dalla vita reale, “che possano supportare una raccomandazione” del secondo richiamo “per la popolazione generale”. A fare il punto sulla quarta dose è stato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante il periodico aggiornamento per la stampa. “I livelli di efficacia degli attuali vaccini anti-Covid nel tempo, mentre l’ondata di Omicron si dispiega, sono dati rilevanti per capire le tempistiche di una eventuale ulteriore ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Stiamo esaminandoi dati emergenti, inclusi quelli di Israele, sull’uso di un secondo booster degli attuali vaccini anti-. Alin ogni caso non ci sonosufficienti dai trial clinici o da dati ‘real world'” dalla vita reale, “che possano supportare una raccomandazione” del secondo richiamo “per la popolazione generale”. A fare il punto sullaè stato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante il periodico aggiornamento per la stampa. “I livelli di efficacia degli attuali vaccini anti-nel tempo, mentre l’ondata di Omicron si dispiega, sono dati rilevanti per capire le tempistiche di una eventuale ulteriore ...

