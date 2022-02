Tecnologia digitale per migliorare la sicurezza: premiata la Siad (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Per l’impegno profuso nello sviluppo di un’impresa responsabile che pone particolare attenzione a sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche attraverso il ricorso alla Tecnologia digitale in ottica di miglioramento continuo”. Con questa motivazione è stata premiata la Siad in occasione della Giornata nazionale sicurezza, salute e ambiente per lo sviluppo sostenibile dell’industria chimica e farmaceutica, celebrata mercoledì 2 febbraio. IL PROGETTO Siad Nell’ambito del Premio “Migliori esperienze aziendali per iniziative condivise di Responsabilità sociale”, la Siad è tra i vincitori per il progetto di Sanità, salute e ambiente promosso dall’azienda e portato avanti nei contenuti degli accordi aziendali siglati con la RSU tra il 2019 e il 2020. “In ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Per l’impegno profuso nello sviluppo di un’impresa responsabile che pone particolare attenzione ae salute nei luoghi di lavoro anche attraverso il ricorso allain ottica di miglioramento continuo”. Con questa motivazione è statalain occasione della Giornata nazionale, salute e ambiente per lo sviluppo sostenibile dell’industria chimica e farmaceutica, celebrata mercoledì 2 febbraio. IL PROGETTONell’ambito del Premio “Migliori esperienze aziendali per iniziative condivise di Responsabilità sociale”, laè tra i vincitori per il progetto di Sanità, salute e ambiente promosso dall’azienda e portato avanti nei contenuti degli accordi aziendali siglati con la RSU tra il 2019 e il 2020. “In ...

