Tananai stona durante l'esibizione a Sanremo, piovono le critiche: la sua reazione sui social è disarmante (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ieri sera il pubblico di Sanremo ha assistito all'esibizione della seconda metà degli artisti in gara, ma non tutto è andato come previsto. Tra i big che ieri hanno proposto i propri brani c'era anche Tananai, che in queste ore ha ricevuto delle critiche alquanto spietate per aver stonato durante l'esecuzione. Il cantante però non si è scoraggiato e ha replicato sui social in modo più unico che raro. Tananai criticato sui social: la sua replica è del tutto inaspettata durante la seconda serata del Festival di Sanremo la seconda metà degli artisti in gara ha finalmente proposto i propri brani ma, come anticipato, non tutto è stato all'altezza delle aspettative del pubblico.

icarusvfxlls_ : RT @giovanedaunpo_: a noi purtroppo non interessa che tananai stona perché lui è l'eroe l'idolo il numero uno la magnificenza le tonnellate… - fIeurshao : madonna tananai venerdì porta una cover della Carrà... per quanto stona la fa morire una seconda volta not even kidding - giovanedaunpo_ : a noi purtroppo non interessa che tananai stona perché lui è l'eroe l'idolo il numero uno la magnificenza le tonnel… - insicvri : io AMO tananai non mi importa se stona altro lo proteggo capite - bellezzainpizzo : Quanto cazzo stona Tananai #Sanremo2022 -