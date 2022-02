Suicide Squad | la data d’uscita potrebbe essere stata posticipata

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Kill The Justice League, titolo della trasposizione videoludica di, sembra in procinto di subire un rinvio della suaI fan dei fumetti sui supereroi appartenenti a Marvel e DC in questi anni stanno vivendo una vera e propria epifania: questo media, bistrattato inizialmente in modo piuttosto insistente dalla coscienza popolare, nel corso degli ultimi tempi è cresciuto diffondendosi esponenzialmente. Ad oggi gli appassionati di supereroi, che spesso portavano con sé il peso del giudizio collettivo,ed fonte d’ilarità, stanno vivendo un periodo di rivincita anche per via degli spettacolari adattamenti cinematografici. Ogni anno escono sempre più media dedicati alla Marvel e alla DC, ed essi non si limitano solo ai film o alle serie TV, con opere videoludiche che rimangono nel cuore di ...

Abbiamo il primo rinvio ufficiale del 2022 : come avete potuto intuire dal titolo si tratta diKill the Justice League , il videogioco attualmente in sviluppo presso Rocksteady e previsto inizialmente per quest'anno. La notizia è stata lanciata da Jason Schreier, in un articolo su ...Kill the Justice League è sicuramente un titolo che i fan DC stanno tenendo d'occhio ormai da molti mesi, sin dall'annuncio ufficiale. A quanto pare, però, i fan dovranno aspettare un ...Suicide Squad: Kill the Justice League, the next superhero action game from Batman Arkham developer Rocksteady, has been delayed to 2023. Originally scheduled to release sometime later this year, ...Secondo un'indiscrezione riportata da Bloomberg, il nuovo titolo Rocksteady, Suicide Squad, potrebbe slittare al 2023. Secondo quanto scrive Bloomberg, che cita fonti vicine al team di sviluppo, ...