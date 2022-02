Sponsor occulti e tranelli a Sanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alla seconda serata del Festival di Sanremo 2022 appare chiaro che oltre alle crociere Costa, Lavazza e Eni c'è un altro Sponsor occulto: Amplifon. Al Festival quest'anno non sente nessuno: dal pubblico in platea fino ai cantanti sul palco; chissà a casa. (Ammetto che persino io, che ho seguito la serata dalla tv accesa in un ristorante sotto il Casinò di Sanremo, ho capito poco). Non che ci fosse molto da sentire ieri sera: se in Europa ascoltano la maggior parte delle canzoni in gara durante la seconda serata, non ci danno più in soldi del Pnrr. La serata parte male, con il monologo di Lorena Cesarini sul razzismo che porta Lega e Fratelli d'Italia al 70 per cento; e vedere Alessandro Cattelan sul palco dell'Ariston ma solo per essere presentato da Amadeus come (uno dei) presentatori dell'Eurovision fa effetto Draghi con Mattarella: ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alla seconda serata del Festival di2022 appare chiaro che oltre alle crociere Costa, Lavazza e Eni c'è un altroocculto: Amplifon. Al Festival quest'anno non sente nessuno: dal pubblico in platea fino ai cantanti sul palco; chissà a casa. (Ammetto che persino io, che ho seguito la serata dalla tv accesa in un ristorante sotto il Casinò di, ho capito poco). Non che ci fosse molto da sentire ieri sera: se in Europa ascoltano la maggior parte delle canzoni in gara durante la seconda serata, non ci danno più in soldi del Pnrr. La serata parte male, con il monologo di Lorena Cesarini sul razzismo che porta Lega e Fratelli d'Italia al 70 per cento; e vedere Alessandro Cattelan sul palco dell'Ariston ma solo per essere presentato da Amadeus come (uno dei) presentatori dell'Eurovision fa effetto Draghi con Mattarella: ...

