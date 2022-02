Sinner positivo al Covid | niente torneo di Rotterdam

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo il beldisputato in Australia, dove è arrivato fino ai quarti finale , prima di essere messo ko da Stefanos Tsitsipas , Jannikè costretto a fermarsi. Il tennista altoatesino è ...

Ultime Notizie dalla rete : Sinner positivo

Con queste defezioni in tabellone ci saranno il francese Jo - Wilfried Tsonga e lo scozzese Andy Murray . Da capire se Lorenzo Musetti , al momento fuori di tre posizioni dal tabellone principale, ...... dove è arrivato fino ai quarti finale , prima di essere messo ko da Stefanos Tsitsipas , Jannikè costretto a fermarsi. Il tennista altoatesino è infatti risultatoal Covid - 19. ...Tegola per Jannik Sinner: il tennista numero 10 al mondo è risultato infatti positivo al Covid dovendo così annullare la sua partecipazione al torneo ATP 500 di Rotterdam, al via la prossima settimana ...(Adnkronos) – Jannik Sinner è risultato positivo al Covid. Il numero 10 del mondo ha dato così forfait al torneo Atp 500 di Rotterdam della prossima settimana. Ad annunciarlo gli organizzatori del ...