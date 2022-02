Sanremo | Giovanni Truppi per la prima volta sul palco dell’Ariston | “Grande emozione”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Oggi 3 febbraio 2022, ha avuto luogo la conferenza stampa di, il cantautore napoletano in competizione con il brano Tuo padre, mia madre e Lucia. Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti in streaming ha raccontato in conferenza il brano che porta in gara: “Lucia è il nome di mia figlia” spiega. Nella canzone rappresenta il mondo esterno, nonché il frutto di una riflessione nella quale i tre personaggi della canzone rappresentano la soglia immediata al di là dell’intimità di una coppia. La partecipazione al Festival è arrivata proprio perché aveva questo pezzo pronto. Un brano che conserva quella componente “spigolosa” che è nota nelle corde dell’artista. Un brano presentato al Festival mostrando con consapevolezza proprio questa sua caratterista che appartiene a lui da sempre. Per ...