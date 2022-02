Salvini è positivo al Covid e non partecipa al giuramento di Mattarella

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - Corriere : Salvini positivo al Covid: salta il giuramento di Mattarella - rtl1025 : ?? Il leader della #Lega Matteo #Salvini è risultato positivo al #Covid nello screening per l'accesso al giuramento… - MirkoMotola : @fanpage Cioè Salvini stava senza mascherina in mezzo alle folle nella prima e seconda ondata, si abbracciava con… - Ivy69639273 : RT @Mia_chon_: Salvini positivo al covid, salta giuramento ??????, io non ce la faccio????? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini positivo

Gazzetta del Sud

La giornata in diretta Matteoal Covid e non sarà presente al giuramento Il leader della Lega Matteoè risultatoal Covid nello screening per l'accesso al ...Il leader della Lega Matteoè risultatoal Covid nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato, cui non potrà essere presente. Lo apprende l'ANSA da fonti parlamentari di maggioranza. In ...Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid. La positività è emersa nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, cui Salvini non potrà ...Matteo Salvini, risultato positivo al covid dal tampone effettuato prima di entrare alla Camera per il giuramento,non parteciperà alla cerimonia. A quanto si apprende sono due in totale i senatori ...