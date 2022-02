Nowitzki | «Il piede sta male | non posso giocare coi miei figli Forse avrei dovuto smettere prima»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dirkleggenda del basket tedesco e stella dell’Nba, dove ha giocato con i Dallas Mavericks, ha seri problemi ale alla caviglia. Al punto da non riuscire a calciare quando gioca con i. Lo ha confessato nel podcast di Toni Kroos e suo fratello Felix. “evitare dinegli ultimi due anni?ora il miostarebbe un po’ meglio, potrei calciare con i bambini, non è più possibile”. La notizia è riportata dalla Faz. Il quotidiano tedesco spiega cheha grossi problemi alla caviglia sinistra che è già stata operata. “Il miosta davvero, ci sono giorni in cui non mi muovo affatto bene. Mi chiedo, gli ultimi due anni ne sono valsi davvero la ...