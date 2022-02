Napoli | è Tuanzebe che resta fuori dalla lista Uefa

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Sarebbe l’ultimo arrivato Axell’escluso per quanto concerne ladel. Era noto che, sulla base delle normative, Spalletti avrebbe dovuto rinunciare ad un calciatore. Ma si pensava che il ballottaggio fosse tra Ghoulam, che era rimastoprima(consegnata a settembre) a causa dell’infortunio e Ounas, che è rientratoCoppa d’Africa con dei problemi al cuore rilevati dopo la guarigione dal Covid. Non sarebbe così: i due algerini ci sono e questo fa ben sperare anche per le condizioni dell’ala destra ex Crotone. A rimaneredunque, secondo i principali quotidiani (lanon è ufficiale), sarebbe proprio il difensore inglese. Non certo un buon ...

Axelè fuori dalla lista Uefa. Il quotidiano prova a spiegare la scelta di Luciano ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Ventura: "Ildeve crederci, con due vittorie ...Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla lista UEFA presentata dal, che vede l'esclusione di Axel. L'unico arrivo di questa sessione di calciomercato per il club azzurro non è inserito nella lista per le due sfide contro il Barcellona. In lista c'è ...Raul Moro è stato sposato nella lista B. NAPOLI - Axel Tuanzebe non è stato inserito nella lista che il Napoli ha presentato ieri all'Uefa in vista della doppia sfida di Europa League con il ...Ci sono Ghoulam e Ounas e questo fa ben sperare per le condizioni di salute dell’attaccante algerino Sarebbe l’ultimo arrivato Axel Tuanzebe l’escluso per quanto concerne la lista Uefa del Napoli. Era ...