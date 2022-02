Mattarella: 'dignità pietra angolare nostro impegno e nostra passione civile' (3) (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - "La nostra dignità -ha poi affermato il Capo dello Stato- è interrogata dalle migrazioni, soprattutto quando non siamo capaci di difendere il diritto alla vita, quando neghiamo nei fatti dignità umana agli altri. È anzitutto la nostra dignità che ci impone di combattere, senza tregua, la tratta e la schiavitù degli esseri umani". "dignità è diritto allo studio, lotta all'abbandono scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale. dignità è rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine, e neppure possono essere privi di un ruolo che li coinvolga. dignità è contrastare le povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte che purtroppo mortifica le speranze di tante persone". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - "La-ha poi affermato il Capo dello Stato- è interrogata dalle migrazioni, soprattutto quando non siamo capaci di difendere il diritto alla vita, quando neghiamo nei fattiumana agli altri. È anzitutto lache ci impone di combattere, senza tregua, la tratta e la schiavitù degli esseri umani". "è diritto allo studio, lotta all'abbandono scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale.è rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine, e neppure possono essere privi di un ruolo che li coinvolga.è contrastare le povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte che purtroppo mortifica le speranze di tante persone".

