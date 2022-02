Mattarella: 'dignità pietra angolare nostro impegno e nostra passione civile' (2) (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - "dignità -ha detto ancora il Presidente della Repubblica- è opporsi al razzismo e all'antisemitismo, aggressioni intollerabili, non soltanto alle minoranze fatte oggetto di violenza, fisica o verbale, ma alla coscienza di ognuno di noi". "dignità è impedire la violenza sulle donne, piaga profonda e inaccettabile che deve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della cultura, dell'educazione, dell'esempio". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - "-ha detto ancora il Presidente della Repubblica- è opporsi al razzismo e all'antisemitismo, aggressioni intollerabili, non soltanto alle minoranze fatte oggetto di violenza, fisica o verbale, ma alla coscienza di ognuno di noi". "è impedire la violenza sulle donne, piaga profonda e inaccettabile che deve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della cultura, dell'educazione, dell'esempio".

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ciascuno di noi. Pe… - Quirinale : #Mattarella: Dignità è un Paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità, dalla complicità di chi fa finta… - Quirinale : #Mattarella: Dignità è non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità - UsuelliMichele : RT @emmabonino: L’Europa come nostro futuro e destino e la visione per la politica, la giustizia e le carceri, il lavoro, le disuguaglianze… - Vitotedesco4 : RT @caritas_milano: 'Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita, sono piuttosto il freno di ogni prospettiva reale di cre… -