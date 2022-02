LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quattro battistrada, gruppo in controllo a meno di tre minuti (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA ETOILE DE BESSEGES 16.16 Quando mancano 50 chilometri alla conclusione, il gruppo ha perso nuovamente qualcosa: il distacco torna oltre i tre minuti. 16.14 Ben King scappa dal quartetto e si prende altri punti preziosi per la maglia a pois. 16.12 Si sfila per qualche secondo dal gruppo Matteo Trentin per dialogare con l’ammiraglia. 16.10 Si stacca Sergio Roman Martin! L’attacco di Ben King sta dando gli effetti sperati: rimangono solo in quattro in fuga. 16.08 Qualche accelerazione davanti: i battistrada si avvicinano al GPM. 16.05 Fra pochissimo i corridori arriveranno allo sprint di Dos Aguas e poi risaliranno verso ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA ETOILE DE BESSEGES 16.16 Quando mancano 50 chilometri alla conclusione, ilha perso nuovamente qualcosa: il distacco torna oltre i tre. 16.14 Ben King scappa dal quartetto e si prende altri punti preziosi per la maglia a pois. 16.12 Si sfila per qualche secondo dalMatteo Trentin per dialogare con l’ammiraglia. 16.10 Si stacca Sergio Roman Martin! L’attacco di Ben King sta dando gli effetti sperati: rimangono solo inin fuga. 16.08 Qualche accelerazione davanti: isi avvicinano al GPM. 16.05 Fra pochissimo i corridori arriveranno allo sprint di Dos Aguas e poi risaliranno verso ...

Advertising

umitalia : “Ogni volta è così siamo sante o put*ane”. @MarroneEmma, non ne sbaglia una. ?? Il video della performance live è di… - infoitsport : DIRETTA Volta a la Comunitat Valenciana 2022, Seconda Tappa LIVE - infoitsport : LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: rimangono in cinque in fuga, gruppo a 3' - mmonasterolo : RT @fratellicrozza: Magari #Sanremo è la volta buona... #CrozzaCasellati ?? #FratelliDiCrozza torna da venerdì 18 febbraio alle 21:25 sul @… - Tiz_CyclingLive : Volta a la Comunitat Valenciana 2022 - Stage 2 [LIVE STREAM] -