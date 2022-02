LIVE Italia-Usa 8-4 curling misto, Pechino 2022 in DIRETTA: Constantini e Mosaner partono con una vittoria! (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-USA 8-4 RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA SECONDA SESSIONE VIDEO Italia-USA 8-4: HIGHLIGHTS E SINTESI 3.51: L’Italia ha battuto 8-4 gli Usa al debutto del torneo olimpico di curling misto. Appuntamento a più tardi per la sfida tra Italia e svizzera. Grazie per averci seguito e buonanotte 3.50: Gli altri risultati: Cina-Australia 6-5, Svezia-Repubblica Ceca 7-4, Gbr-Canada 6-4 3.48: Molto bene Constantini che ha commesso solo un errore, nel sesto end, facendosi rubare una mano che, nella situazione che si era creata, avrebbe potuto chiudere il match per l’Italia con una bocciata. Un po’ discontinuo Mosaner, con qualche sbavatura di troppo ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI-USA 8-4 RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA SECONDA SESSIONE VIDEO-USA 8-4: HIGHLIGHTS E SINTESI 3.51: L’ha battuto 8-4 gli Usa al debutto del torneo olimpico di. Appuntamento a più tardi per la sfida trae svizzera. Grazie per averci seguito e buonanotte 3.50: Gli altri risultati: Cina-Australia 6-5, Svezia-Repubblica Ceca 7-4, Gbr-Canada 6-4 3.48: Molto beneche ha commesso solo un errore, nel sesto end, facendosi rubare una mano che, nella situazione che si era creata, avrebbe potuto chiudere il match per l’con una bocciata. Un po’ discontinuo, con qualche sbavatura di troppo ma ...

