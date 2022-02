"La quarta dose non è da escludere", dice Locatelli (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - "Dobbiamo affrontare la problematica della quarta dose in maniera laica, non dandola assolutamente per scontata ma non escludendo la possibilità di somministrazione". Così il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, intervistato da Skytg24. Locatelli ha aggiunto che per avere disponibile il vaccino nella fascia 0-5 anni "potrebbe essere ragionevole l'orizzonte della primavera". "Ovviamente le agenzie regolatorie sono chiamate a formulare il loro parere autorizzativo in funzione dei dati che verranno a cumularsi rispetto al profilo della sicurezza, ma qui personalmente non ho la minima perplessità". Locatelli ha ricordato che "siamo ormai a un milione e 200 mila bambini nella fascia 5-11 anni vaccinati nel nostro paese e non sono stati segnalati casi che possono destare la minima ... Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - "Dobbiamo affrontare la problematica dellain maniera laica, non dandola assolutamente per scontata ma non escludendo la possibilità di somministrazione". Così il coordinatore del Cts, Franco, intervistato da Skytg24.ha aggiunto che per avere disponibile il vaccino nella fascia 0-5 anni "potrebbe essere ragionevole l'orizzonte della primavera". "Ovviamente le agenzie regolatorie sono chiamate a formulare il loro parere autorizzativo in funzione dei dati che verranno a cumularsi rispetto al profilo della sicurezza, ma qui personalmente non ho la minima perplessità".ha ricordato che "siamo ormai a un milione e 200 mila bambini nella fascia 5-11 anni vaccinati nel nostro paese e non sono stati segnalati casi che possono destare la minima ...

