Inter | le ultime sul rinnovo di Brozovic

Si è parlato tanto negli ultimi giorni del nodo legato al rinnovo di Marcelo Brozovic con l'Inter, che sta facendo preoccupare non poco i tifosi nerazzurri. Le voci dei giorni scorsi parlavano infatti di un interessamento del Barcellona alla situazione del croato per un suo possibile ingaggio a parametro zero in estate. Ci ha pensato però Nicolò Schira a togliere gli ultimi dubbi rimasti. Il giornalista sportivo ha scritto che l'Inter è serena sulla situazione e che la chiamata dei catalani c'è stata ma un mese fa e questa non ha destato particolare interesse all'entourage del giocatore. Il centrocampista poi avrebbe anche detto no a due club inglesi, a ribadire la sua volontà di rimanere a Milano.

