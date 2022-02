In casa due chili e mezzo di marijuana e 800 grammi di hashish: 25enne in manette (Di giovedì 3 febbraio 2022) Treviglio. La squadra mobile della Questura di Bergamo nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio ha tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, un cittadino italiano venticinquenne, al momento disoccupato, residente in un paese nella zona di Treviglio e con precedenti specifici a proprio carico. Il giovane, monitorato da tempo dalla polizia investigativa, durante un controllo avvenuto per strada è stato trovato in possesso di quattro sacchetti di sostanza stupefacente marijuana e di alcune centinaia di euro. La perquisizione, estesa all’abitazione, ha consentito di rinvenire 2,5 kg di marijuana, 800 grammi di hashish suddivisa in otto panetti e oltre 1000 euro di denaro contante. Il 25enne è stato rinchiuso nella casa circondariale di Bergamo, a disposizione dell’autorità ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Treviglio. La squadra mobile della Questura di Bergamo nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio ha tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, un cittadino italiano venticinquenne, al momento disoccupato, residente in un paese nella zona di Treviglio e con precedenti specifici a proprio carico. Il giovane, monitorato da tempo dalla polizia investigativa, durante un controllo avvenuto per strada è stato trovato in possesso di quattro sacchetti di sostanza stupefacentee di alcune centinaia di euro. La perquisizione, estesa all’abitazione, ha consentito di rinvenire 2,5 kg di, 800disuddivisa in otto panetti e oltre 1000 euro di denaro contante. Ilè stato rinchiuso nellacircondariale di Bergamo, a disposizione dell’autorità ...

