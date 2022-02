Fiorello e Luana Colussi | la verità inaspettata | “Era devastato”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Le parole disuhanno lasciato in tanti increduli. La fine del loro rapporto è avvenuta per un motivo in particolare. Inutile immaginare quanto sia difficile finire una relazione amorosa, lo sappiamo tutti quanto lo è, o quasi, ma ognuna ha delle motivazioni differenti. La storia fra il conduttoree l’attriceè durata relativamente poco, ma ciò che è avvenuto tra i due ha del paradossale. Tutto sembrava filare liscio, anche se gli impegni di lavoro iniziavano ad inclinare il bene che si volevano. Rosariosul palco dell’Ariston a Sanremo (GettyImages)L’uomo è tra i conduttori più amati nel nostro paese. Le sue lodi le ha tessute agli inizi degli anni novanta, con il programma Karaoke. Una persona ...

Advertising

aleph_con_zero : @Luana_m89 Sì, c’era anche Fiorello... -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorello Luana

TopicNews.it

Vita privata: moglie e figli In passato Rosarioè stato legato sentimentalmente alle conduttriciColussi e Anna Falchi. Sua moglie è Susanna Biondo, che ha conosciuto nel 1996. ...Primo di quattro figli,ha due sorelle e un fratello: Anna , di professione negoziante, ... Per quel che riguarda la sua vita sentimentale, Rosario è stato fidanzato con la conduttrice...Le parole di Luana Colussi su Fiorello hanno lasciato in tanti increduli. La fine del loro rapporto è avvenuta per un motivo in particolare. Inutile immaginare quanto sia difficile finire una ...Chi sono la moglie e le figlie di Fiorello, lo showman siciliano ospite a Sanremo 2022? Dopo dubbi e incertezze, alla fine Fiorello ci sarà al Festival di Sanremo 2022. Accompagnerà il suo amico ...