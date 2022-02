Facebook perde utenti anche in borsa. Per risollevare Meta, Zuckerberg rincorre TikTok (Di giovedì 3 febbraio 2022) A distanza di tre mesi dal varo di Meta, nuovo nome della corazzata Facebook, è arrivato il primo report trimestrale sullo stato del gigante dei social network. Pubblicato ieri, il documento ha causato un crollo in borsa del titolo Meta di circa il 20 per cento, bruciando 200 miliardi di dollari in valore di mercato. Il report, molto semplicemente, ha confermato i timori e le voci di corridoio che inseguono la creatura di Mark Zuckerberg da ormai anni, concretizzatesi in un inedito declino degli utenti attivi e una deludente crescita della pubblicità. Cominciamo dagli utenti quotidiani, passati da quota 1,93 miliardi a 1,929 miliardi di unità. Le slide presentate dall’azienda hanno cercato di nascondere il buco mettendo insieme i dati relativi a tutte le sue proprietà ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) A distanza di tre mesi dal varo di, nuovo nome della corazzata, è arrivato il primo report trimestrale sullo stato del gigante dei social network. Pubblicato ieri, il documento ha causato un crollo indel titolodi circa il 20 per cento, bruciando 200 miliardi di dollari in valore di mercato. Il report, molto semplicemente, ha confermato i timori e le voci di corridoio che inseguono la creatura di Markda ormai anni, concretizzatesi in un inedito declino degliattivi e una deludente crescita della pubblicità. Cominciamo dagliquotidiani, passati da quota 1,93 miliardi a 1,929 miliardi di unità. Le slide presentate dall’azienda hanno cercato di nascondere il buco mettendo insieme i dati relativi a tutte le sue proprietà ...

