Domani l’ultimo addio ad Andrea Pragliola: 25enne morto in un incidente a Giugliano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si terranno Domani mattina i funerali di Andrea Pragliola, il 25enne morto domenica sera in un incidente stradale a Giugliano. La salma giungerà verso le ore 11.30 presso il Santuario dell’Annunziata. Dalle 12:00, poi, partiranno le esequie. Il giovane ha perso la vita mentre percorreva in sella al suo Beverly Corso Campano. Fatale per lui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si terrannomattina i funerali di, ildomenica sera in unstradale a. La salma giungerà verso le ore 11.30 presso il Santuario dell’Annunziata. Dalle 12:00, poi, partiranno le esequie. Il giovane ha perso la vita mentre percorreva in sella al suo Beverly Corso Campano. Fatale per lui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Palermofficial : Domani i giocatori si ritroveranno a centrocampo, per un minuto, insieme a tutti gli spettatori sugli spalti. Sarà… - Adnkronos : Monica #Vitti, camera ardente e funerali: quando e dove per l’ultimo saluto. - ItaliaViva : I leader hanno paura di contarsi ma se hai paura non sei un leader. Il cdx ha scelto di fare un altro giro a vuoto?… - insider_motori : #F1 : PRECISAZIONE #HaasF1 : domani sarà presentata solo la livrea della VF-22, l'auto sotto sarà la stock car 2022… - phanculotutti : quanto invidio le persone per il quale domani sarà l'ultimo giorno a scuola e sabato potranno rimanere a dormire a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Domani l’ultimo Fabbrico, domani l’ultimo saluto a Talha e Aysha morti tra le fiamme della loro casa La Gazzetta di Reggio