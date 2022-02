Blitz delle forze Usa in Siria Ucciso il capo dell’Isis

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Durante un’operazione nel Nord della, l’esercito statunitense ha “eliminato dal campo di battaglia” Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi (vero nome: Amir Mohammed Abdul Rahman al Mawli al Salbi), leader dello Stato islamico e mente della svolta del gruppo jihadista verso l’Africa centro-settentrionale, dove le istanze baghdadiste hanno più spazi per l’attecchimento. Lo ha annunciato il presidente statunitense Joe Biden, che ha ordinato l’operazione per “proteggere il popolo americano e i nostri alleati – e per rendere il mondo più sicuro”. President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022 Il ...